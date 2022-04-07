В «Роскосмосе» допустили отделение сегмента РФ от МКС

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Российский сегмент может быть отделен от Международной космической станции (МКС). Такой вариант допустил гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Свои идеи он изложил в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

По мнению Рогозина, существует два возможных варианта действий. Первый предполагает создание на околоземной орбите российской орбитальной служебной станции. Экипаж не будет постоянно присутствовать на ней, а сможет работать лишь непродолжительное время. Согласно второму варианту, появится станция с отделением многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и узлового модуля «Причал».

Ранее Рогозин напомнил, что Соединенные Штаты не намерены снимать санкции с космической отрасли России, несмотря на требование корпорации «Роскосмос». Кроме того, глава российского космического ведомства сообщил, что NASA продолжит сотрудничество с различными ведомствами США для обеспечения бесперебойной работы в том числе партнеров из России на МКС. Также Рогозин подчеркнул, что без России на станции американская сторона не справится.