«Роскосмос» принял решение по срокам окончания работы России на МКС

Рогозин сообщил, что партнеров по работе на станции предупредят за год до окончания деятельности российских специалистов.

© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что решение о сроках окончания работы России на Международной космической станции уже принято. За год до окончания работ российская сторона предупредит партнеров.

«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Рогозин заявил, что в ближайшее время президенту страны Владимиру Путину будет доложена позиция «Роскосмоса» о целесообразности дальнейшего продолжения сотрудничества с партнерами по Международной космической станции. Он отметил, что данный вопрос уже обсуждался во время наблюдательного совета госкорпорации.