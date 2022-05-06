Постпред РФ в ООН сравнил захват российских активов с грабежом в традициях Дикого Запада

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Помимо ввода в отношении РФ различных ограничительных мер, западные страны заморозили счета, которые принадлежат России. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов», - приводят слова постпреда РИА Новости.

Он также подчеркнул, что происходящее вокруг Украины - это прокси-война коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы.

Ранее в Центробанке сообщили о подготовке мер по защите замороженных резервов. Как отметила Эльвира Набиуллина, ЦБ активно прорабатывает стратегию действий по данному вопросу, но о каких-либо деталях пока что говорить рано.