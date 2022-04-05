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Небензя назвал кадры из Бучи постановкой

Андрей Аркадьев
07:22 05.04.2022
Он также показал видео, снятое Нацполицией Украины на улицах Бучи 2 апреля, на котором никаких тел убитых нет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Lev Radin. Keystone Press Agency, Global Look Press
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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал постановкой кадры, снятые в городе Буче. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН он представил соответствующие доказательства. В частности Небензя напомнил, что российские военные покинули город 30 марта. Уже после этого мэр Бучи Анатолий Федорук разместил в соцсетях пост, в котором даже не упомянул о жертвах среди мирного населения.

«Вот видите, мэр улыбаясь рассказывает о том, что русские ушли из города. Интересно, что он не упомянул ни о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о такой трагедии», - сказал Небензя.

Он также показал видео, снятое Нацполицией Украины на улицах Бучи 2 апреля, на котором никаких тел убитых нет. Они появились на другой записи, датированной 3 апреля.

«Видео, на котором показаны трупы на улицах, появились только 3 числа. Якобы они пролежали четыре дня. Но они не окоченели, что противоречит законам биологии. На них нет трупных пятен и других признаков разложения. И это еще одно доказательство того, что вся эта история - провокация», - добавил он.

Небензя подчеркнул, что Россия дважды требовала созыва экстренного Совета безопасности ООН, чтобы разоблачить провокацию в Буче, но оба раза получила отказ. По его словам, это сделано, чтобы не дать России слова, так как правда подрывает антироссийскую позицию, которую активно продвигают западные СМИ.

После публикации в СМИ видео и фото с телами мирных жителей в городе Буча коллективный Запад пообещал провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также указал на необходимость усиления давления на Москву. Евросоюз собирается обсудить новый пакет санкций в отношении России.

В Минобороны России назвали провокацией заявления о преступлениях военных РФ в Буче. В ведомстве заверили, что, пока его контролировали российские войска, ни один мирный житель не пострадал. Также российская сторона потребовала созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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