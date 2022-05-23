Небензя: Вашингтон предлагал $10 млн тем, кто «докажет» участие РФ в хакерских атаках на США

Согласно словам Небензи, правительства западных стран целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а зачастую и обычных пользователей.

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Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«В апреле в Вашингтоне заявили о награде в 10 млн долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности российской разведки к кибератакам на США. Наши неоднократные призывы решать вопросы по линии компетентных ведомств были проигнорированы», - цитирует РИА Новости постпреда РФ при ООН.

Согласно словам Василия Небензи, правительства западных стран целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а также и обычных пользователей.

«В открытом доступе публикуют инструменты и подробные инструкции по организации компьютерных атак, в соцсетях проводится массовая агитация по организации хакерских атак против российской инфраструктуры», - добавил он.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о ведении западными странами прокси-войны против Российской Федерации. Говоря о несправедливых экономических мерах против Москвы, постпред России при ООН напомнил о блокировке российских счетов на сумму 300 миллиардов долларов.

До этого Небензя заявлял об отсутствии реакции западных стран на приведенные доказательства о фейках в Буче. Согласно заявлению постпреда РФ при ООН, факты Запад не интересуют.