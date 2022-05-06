Небензя заявил о ведении Западом прокси-войны против России

Говоря о несправедливых экономических мерах против Москвы, постпред РФ при ООН напомнил о блокировке российских счетов на сумму $300 млрд.

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Коллективный Запад воюет с Россией методами прокси-войны, для чего использует экономические репрессии против официальной Москвы. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

«Запад уже воюет с Россией методом прокси-войны. Сегодня не устаешь еще больше удивляться лицемерию наших западных партнеров», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Помимо ввода в отношении РФ различных ограничительных мер, западные страны заморозили счета, которые принадлежат России, добавил Небензя. Со слов постпреда РФ, Запад грабит Россию «в лучших традициях Дикого Запада».

Экономические санкции против России стали ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил рано утром, 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные Силы не наносят ударов по гражданским объектам, а выборочно уничтожают военную инфраструктуру ВСУ.