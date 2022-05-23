Курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с 2015 года

По данным на 16.25, курс евро составлял 58,77 рубля.

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В ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник курс евро опустился ниже 59 рублей. По данным на 16.25 по московскому времени, курс составлял 58,77 рубля.

Таким образом, евро достиг показателя, который был зафиксирован в июле 2015 года.

Ранее Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года. Американская валюта достигла отметки ниже 58 рублей.

Ранее Центральный банк России опроверг информацию в СМИ о покупке иностранной валюты у экспортеров через посредников для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.