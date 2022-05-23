Ранее АТР и WTA объявили о том, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки, все из-за решения организаторов отстранить от турнира спортсменов из России и Белоруссии. Кроме этого, сообщалось о сокращении призового фонда.

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Первый теннисист отказался выступать на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков. Это француз Лука Пуй, 162-я ракетка мира.

Пуй в интервью L’Equipe заявил, что долго думал о том, стоит ли ему играть на Уимблдоне, и о том, что вряд ли стоит выступать на турнире в таких условиях.

«Понимаю разочарование российских игроков и несправедливость ситуации. Знаю, что они здесь ни при чем. Но теперь есть несправедливость в отношении 240 игроков вместо 12. Мы не должны расплачиваться за последствия. Не знаю, как отреагируют на это остальные игроки», - заявил Пуй.

Напомним, АТР и WTA объявили о том, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки, все из-за решения организаторов отстранить от турнира спортсменов из России и Белоруссии. Кроме этого, сообщалось о сокращении призового фонда.

Ранее сообщалось, что теннисисты Маррей и Циципас вступились за отстраненных от Уимблдона российских спортсменов.