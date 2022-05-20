Руководство Уимблдона оценило решение ATP и WTA о лишении спортсменов рейтинговых очков

Было подчеркнуто, что данные решения нанесут ущерб всем игрокам и являются непропорциональными.

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Организаторы Уимблдонского турнира выразили сожалении о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не начислять рейтинговые очки спортсменам-участникам турнира 2022 года. Об этом сказано на сайте турнира.

«Мы считаем эти решения непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств сложившейся ситуации, которые наносят ущерб всем игрокам», - говорится в заявлении.

При этом руководство Уимблдона подчеркнуло, что продолжает отстаивать свою позицию по недопуску россиян, которая «сохранятся в сложившихся условиях».

В пятницу, 20 мая, стало известно о том, что ATP и WTA лишила турнир Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов. В организации заявили, что решение Уимблдона запретить спортсменам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает рейтинговую систему организации и противоречит соглашению о ранжировании.

При этом подчеркивалось, что очки, заработанные спортсменами на Уимблдоне в прошлом году, не будут заморожены, а сгорят согласно регламенту ассоциации.