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Экономист предупредил о рисках «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

Алексей Курильченко
15:12 23.05.2022
Из-за укрепления валюты за счет одной доминирующей сферы может произойти рост цен на товары.
Экономист предупредил о рисках «голландской болезни» из-за сильного курса рубля
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Укрепление рубля за счет одной доминирующей сферы - продажи углеводородов - может привести к риску возникновения в экономике признаков «голландской болезни». Это означает, что в долгосрочной перспективе может произойти рост цен на товары, а развитие высокотехнологичных отраслей задержится. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Домащенко рассказал, что способом избежать «болезни» может стать фиксированный курс рубля вместо плавающего. Эксперт привел в пример Китай, где применялось ручное сдерживание юаня. Главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец привел в пример другой симптом - финансовую изоляцию.

«С одной стороны, сохраняется приток экспортной валюты, но с другой, главная проблема - изоляция от мирового рынка, сокращение импорта, платежей, инвестиций», - цитирует РБК слова Хейфеца.

Ранее Центральный банк России опроверг информацию в СМИ о покупке иностранной валюты у экспортеров через посредников для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. До этого Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года, евро - апреля 2017 года.

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