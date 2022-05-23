Центробанк опроверг сведения о закупке валюты для сдерживания курса рубля

При этом в прессе не приводилось более подробного описания схемы и названий организаций, которые якобы в ней участвуют.

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Центральный банк России опроверг информацию в СМИ о покупке иностранной валюты у экспортеров через посредников для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», - отметили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Напомним, газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля. При этом более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, не приводилось.

До этого Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года, евро - апреля 2017 года.