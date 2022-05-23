В МИД РФ заявили, что Москва не хотела заморозки нынешнего этапа переговоров с Украиной

Российская сторона будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктив и ответит на предложения Москвы, добавили в ведомстве.

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не хотела, чтобы нынешний этап переговоров с Украиной заморозился. Дипломат добавил, что российская сторона будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктив и ответит на предложения Москвы.

«Это не наша инициатива - заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения», - цитирует РИА Новости слова замглавы МИД.

Ранее о намерении РФ продолжать переговоры с Украиной сообщил помощник президента РФ и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. Он же подчеркнул, что переговорный процесс был заморожен со стороны Киева.

Напомним, еще в марте глава российской делегации на переговорах с Украиной Мединский заявлял, что переговоры Москвы и Киева идут медленно и тяжело. А в начале мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о стагнации российско-украинских переговоров.