Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной

Глава российской делегации также отметил, что Москва готова к переговорам на высшем уровне.

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Российская Федерация готова продолжать переговоры с Украиной, инициатива их заморозки происходила не от российской стороны. Такое заявление озвучил помощник президента РФ и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Мединский подчеркнул, что переговорный процесс был заморожен со стороны Киева. Глава делегации также отметил, что Москва готова к переговорам на высшем уровне. Однако документы для встреч президентов должны находиться в высокой степени готовности.

На происходящее сильно влияет стратегия стран Запада, отметил Мединский. Сейчас она направлена на «закабаление» Украины.

«Запад стремится максимально закабалить Украину, связать ее финансово», - отметил глава российской делегации в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Ранее помощник президента России рассказал, что переговорный процесс между РФ и Украиной проходит в дистанционном формате. Тогда Мединский отметил, что проведения переговоров с Украиной в очном формате «необходимо иметь больше конкретики».