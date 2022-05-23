ЦБ возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля

© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Центральный Банк России возобновил закупку иностранной валюты для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Также отмечается, что покупки носят тайный характер.

Центробанк начал действовать не напрямую, а через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору. При этом более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, не приводилось.

Ранее Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года, евро - апреля 2017 года. Так, американская валюта достигла отметки ниже 58 рублей, а европейская торговалась ниже 60 рублей.