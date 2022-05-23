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ЦБ возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля

Елизавета Потейчук
09:44 23.05.2022
Ранее Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро.
ЦБ возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Центральный Банк России возобновил закупку иностранной валюты для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Также отмечается, что покупки носят тайный характер.

Центробанк начал действовать не напрямую, а через других участников рынка, которые по его поручению приобретают исключительно валютную выручку экспортеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору. При этом более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, не приводилось.

Ранее Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года, евро - апреля 2017 года. Так, американская валюта достигла отметки ниже 58 рублей, а европейская торговалась ниже 60 рублей.

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