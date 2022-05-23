Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили еще 578 районов сосредоточения украинских войск

Также, как отметили в Минобороны России, ракетные войска и артиллерии поразили 73 украинских пункта управления и 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали о боевой работе ракетных войск и артиллерии в зоне специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов», - отметил Конашенков.

Кроме этого, он заявил, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 230 украинских националистов за сутки.

Также средствам противовоздушной обороны ВС РФ удалось сбить за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской области, а также ударный беспилотник «Байрактар».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов