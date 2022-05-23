Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 230 украинских националистов за сутки
В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники», - заметил Конашенков.
Также Игорь Конашенков рассказал о действиях российской ПВО - по его словам, российским средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить три украинских штурмовика Су-25 и один ударный беспилотник «Байрактар» за сутки.
Кроме этого, официальный представитель Минобороны сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов