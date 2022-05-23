Российские средства ПВО сбили еще три украинских штурмовика Су-25 и один «Байрактар»

Кроме того, удалось перехватить две украинские баллистические ракеты «Точка-У» под Херсоном и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» под Харьковом, добавили в МО РФ.

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Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили в воздухе три украинских штурмовика Су-25 под Херсоном и Харьковом, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два - в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области», - сказал он.

Также средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области.

Кроме того, удалось перехватить две украинские баллистические ракеты «Точка-У» под Херсоном и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» под Харьковом.

Также генерал-майор рассказал на брифинге об уничтожении вооружения и техники ВСУ под Житомиром.

Ранее пленный украинский пограничник рассказал, почему руководство его страны не предпринимает никаких действий по возвращению попавших в плен домой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов