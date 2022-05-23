Армия МО РФ: высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ» Представитель военного ведомства добавил, что за сутки в Бахмуте в ДНР, в частности, поражены четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы «Север». © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Бахмут высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Представитель военного ведомства добавил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования также были поражены четыре украинских пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики. Напомним, Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Батареей «Гиацинтов-С» в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы было уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М-777 производства США. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика