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В МО РФ заявили об уничтожении вооружения и техники ВСУ под Житомиром

10:57 23.05.2022
Также в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», отметили в военном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили вооружение и технику Вооруженных сил Украины под Житомиром, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожены перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», - сказал он.

Также за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе города Бахмут ДНР, 48 районов сосредоточения войск противника, а также склады боеприпасов в ЛНР, добавил генерал-майор.

Ранее пленный украинский пограничник рассказал, почему руководство его страны не предпринимает никаких действий по возвращению попавших в плен домой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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