«Стреляли в спину»: украинский пленный рассказал, как руководство расправлялось с не желавшими воевать

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский пограничник рассказал, почему руководство его страны не предпринимает никаких действий по возвращению попавших в плен домой.

«Я думаю, мы им неинтересны как люди, как граждане Украины мы им неинтересны. Нас считали за пушечное мясо. Мы ехали, как говорило наше руководство, в Днепропетровске "разрывать контракты". Были ребята, которые выпрыгивали на ходу с машин или при любой малейшей остановке. Офицеры стреляли с автомата Калашникова в спину», - поделился он.

Украинский военнослужащий рассказал, что его отряд отступал из города Кременная в сторону Донецкой области, по его словам, в направлении Краматорска либо Славянска. Пленный заявил, что ему неизвестна дальнейшая судьба его отряда.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов