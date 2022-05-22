Захарова прокомментировала признание Макфола об Украине и НАТО цитатой из сказки

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт того, что Украина не вступит в НАТО.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России об Украине и НАТО цитатой из сказки «Бременские музыканты». Ранее Майкл Макфол рассказал, как США обманули Украину, пообещав ей членство в альянсе.

В ходе политических дебатов, Макфол утвердительно ответил на вопрос ведущего, обманывали ли американские дипломаты украинские власти. Так устроен «реальный мир», добавил с улыбкой Макфол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт того, что Украина не вступит в НАТО. Со слов украинского лидера, Киев годами слушал про открытые двери, но Украине в них не войти.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Страны коллективного Запада поставляют Киеву тонны современного вооружения, что только затягивает конфликт.