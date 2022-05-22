Бывший посол США в России Макфол рассказал об обмане Украины

Ранее Майкл Макфол заявил, что Североатлантический альянс не обязан был принимать Украину в свой состав.

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Бывший американский посол в России Майкл Макфол признался, что США обманули Украину. Об этом он заявил в ходе политических дебатов The Munk Debate, запись которых опубликована на YouTube.

«Так, неужели дипломаты врали?», спросил ведущий у Макфола, имея в виду, что Вашингтон в 2021 году обещал Киеву членство в НАТО. Экс-посол США в России улыбнулся и ответил, что так устроен «реальный мир».

Незадолго до начала специальной военной операции России на Украине Макфол напомнил, что Североатлантический альянс ничего не должен Украине и не обязан принимать ее в свои ряды. Дипломат подчеркнул, что Киеву необходимо заслужить это право, не уточнив, каким именно образом.