Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт того, что Украина не войдет в НАТО. Такое заявление украинский лидер сделал в рамках встречи лидеров государств Joint Expeditionary Force, которая проходила в онлайн-формате.

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», - приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах российская и украинская сторона «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы». Кроме того, член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией возобновился.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. РФ и Украина ведут переговорный процесс. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Белоруссии 7 марта, на ней Россия передала украинской стороне большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты и предложения.