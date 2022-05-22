Под завесой биологической тайны: что связывает США, Украину и вспышку оспы обезьян

В Роспотребнадзоре уверяют, что у россиян причин для паники нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий. Из-за санкций запада авиасообщение с Европой и США уже несколько месяцев ограничено.

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Секретная когда-то программа США по разработке биологического оружия на постсоветском пространстве давно не является секретной. О том, что на Украине, непосредственно у наших границ, создавались компоненты биологического оружия, Владимир Путин заявлял еще на встрече лидеров государств-членов ОДКБ в Кремле.

В регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биологический лабораторий и центров. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. До определенного момента о биолабораториях США становилось известно только из редких утечек и журналистских расследований. Однако в ходе специальной военной операции Россия получила конкретные доказательства.

В марте в Госдуме была создана комиссия по расследованию работы биолабораторий на Украине. Недавно прошло ее пятое по счету заседание. В качестве основного эксперта выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По данным расследования, в военно-биологическую деятельность были вовлечены 30 лабораторий, расположенных в 14 украинских населенных пунктах.

Прямо у наших границ Пентагон проводил опасные эксперименты и создавал на Украине электронную систему биоразведки. Многое об этих опытах уже доподлинно известно, но новая информация поступает постоянно. Комиссия продолжает собирать подробное досье, чтобы представить мировому сообществу.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая раскрыла новые факты. В биолабораториях на Украине не только разрабатывали смертельные вирусы, но и занимались разведкой в интересах Пентагона и НАТО.

По словам Ирины Яровой, под видом ветеринарных исследований на Украине ставились опыты по преодолению болезнями межвидового барьера - например, заражение человека летучими мышами или птицами. Американские и украинские исследователи экспериментировали с возбудителями чумы и разными штаммами коронавируса, устойчивыми к существующим лекарствам.

На деньги США собирались образцы сыворотки крови местного населения, которые переправлялись для изучения особенностей славянского этноса в научные центры Германии, Британии, и Грузии.

Киев в своих отчетах умолчал о некоторых вспышках заболеваний, которых в последнее время было подозрительно много. В документах нет ни слова о потере контроля над распространением ботулизма и гепатита в 2017 году и вспышке дифтерии в 2019. Также парламентской комиссии удалось обнаружить доказательства того, что американцы активно работали на Украине с вирусами лихорадки Эбола и оспы.

Ирина Яровая подчеркнула, что мир обязан задать Америке вопросы по поводу ее биологической деятельности, и завеса тайны должна быть сняты. Пока вопросы не заданы, остается гадать, почему именно сейчас мир накрыла новая эпидемия. Всемирная организация здравоохранения встревожена вспышкой редкого заболевания – оспы обезьян.

Раньше этот вирус встречался лишь в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Теперь он распространился по всему европейскому континенту. Случаи заболевания выявлены в Бельгии, Германии, Великобритании, Португалии, Франции, Италии, Швеции и Испании.

Оспа обезьян добралась и до США. О первых случаях заражения сообщают медики из Канады и Австралии. Вирус распространяется стремительно - за неделю 92 случая в 12 странах мира.

«Это очень редкий вирус, его трудно найти за пределами Западной Африки. Но за последние несколько недель мы наблюдаем больше случаев заражения, чем было в сумме за долгие годы. Это может быть вызвано изменениями в вирусе, а может быть, из-за того, что мы сейчас все дальше и дальше от того времени, когда мы все получили прививку от оспы», - сказал главный санитарный врач штата Виктория в Австралии Брет Саттон.

Главные симптомы оспы обезьян - головная боль, ломота, воспаление лимфатических узлов, озноб и красные пятна на теле. По словам медиков, вирус убивает каждого десятого. Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» давно изучают этот вид оспы. Говорят, он прогрессирует быстро – серьезно заболеть можно в течении пяти суток.

«Я работаю с вирусами и сказала бы, что не надо подходить ни к каким обезьянам, к диким животным подходить не надо, эту оспу переносят многие грызуны в Африке. Надо избегать контактов с животными, которые могут быть потенциально заражены», - отметила Татьяна Непомнящих, заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

В Великобритании среди заболевших в основном мужчины нетрадиционной ориентации. Британские власти проводят рейды в гей-барах, где берут тесты на оспу обезьян у посетителей. Эксперты полагают, что вирус передается половым путем, в зоне риска мужчины-гомосексуалисты.

«Требуется тесный контакт с больным или с животными, то есть это не респираторный вирус передачи. Можно заразиться и воздушно-капельным путем, но также требуется тесный контакт с передачей выделений одного субъекта другому», - прокомментировал Альберто Дельгадо, начальник отдела микробиологии больницы Клинико Сан-Карлос в Испании.

В Роспотребнадзоре уверяют, что у россиян причин для паники нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий. Из-за санкций запада авиасообщение с Европой и США уже несколько месяцев ограничено. Однако санитарный контроль на границах на всякий случай усилен. На сегодняшний день оспа обезьян в России не выявлена. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это произошло благодаря обязательной вакцинации от оспы, которую проводили в стране до 1980 года.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому оружию в ООН Игоря Никулина, вспышку оспы обезьян в мире могла спровоцировать утечка опасных вирусов, с которыми экспериментировали американцы в лабораториях на Украине. Не исключено, что болезнь в Европу привез кто-то из украинских беженцев.

«Могли быть эксперименты с Pfizer и Moderna… Миллионы беженцев и принесли весь букет болезней. Они приехали из эндемических районов, и их не проверяли. Вполне логично, они могли принести инфекцию, в том числе искусственную», - сказал Никулин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у США нет границы с Украиной, но контроль за лабораториями, тем не менее, осуществляли эксперты по биологическому оружию - граждане США, обладающие дипломатическим иммунитетом. Ответ на вопрос, что делали американцы на территории Украины, прост - подобная «деятельность» в Штатах запрещена.

Чтобы остановить американские разработки биологического оружия не только на Украине, но и в других странах, Москва инициировала большое расследование на площадке ООН. Против него выступили США, Великобритания и Франция. За то, чтобы разобраться в секретной военно-биологической деятельности Пентагона - Индия и Китай.

«Сегодня я вновь хочу спросить представителя США: если ваша деятельность биолабораторий по всему миру и, в частности, на Украине, как вы утверждаете, действительно носит исключительно мирный характер, то почему вы отказываетесь от ее постановки под международный контроль и всячески препятствуете тому, чтобы у международного сообщества были для этого необходимые инструменты?», - задал вопрос постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете безопасности.

Россия готова задействовать 5 и 6 статьи Конвенции о запрете производства бактериологического и токсинного оружия. Эти статьи предполагают, что проверку – при подозрении – может инициировать любой член ООН, а все страны обязаны помогать в расследовании. Накопленных Россией данных достаточно, чтобы инициировать расследование биологической деятельности США на Украине. Многие страны мира внимательно следят за его результатами.