Вирус из тропиков: что известно об вспыхнувшей в мире оспе обезьян

На сегодняшний день случаи заражения были зафиксированы в десяти странах.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки обезьяньей оспы. Случаи заражения обнаружили уже в десяти странах.

Головная боль, ломота, воспаление лимфатических узлов, озноб и красные пятна на теле. Это симптомы оспы обезьян. Вспышки давно позабытого и редкого вируса из Африки фиксируются в разных уголках планеты. Чуть ближе к больному - и человек уже в зоне риска.

Испания и Португалия в числе лидеров по количеству заражений - по два десятка случаев. Но оспа обезьян добралась не только до большинства стран Европы. Она уже добралась до США. О первых случаях заражения сообщают медики из Канады и Австралии. Вирус распространяется стремительно. С 6 мая количество заболевших выросло с одного до полусотни. Еще столько же - под подозрением.

Эксперты отмечают, что оспа обезьян валила людей с ног еще полвека назад. Она схожа по симптомам с натуральной оспой, которую врачи победили еще в 1980 году. Тогда же прекратилась и массовая вакцинация против вирусной инфекции. Некоторые ученые связывают новые вспышки заболевания обезьяньей оспой с ослаблением иммунитета, который поддерживала прививка.

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» давно изучают редкий вирус. Говорят, что вирус прогрессирует быстро. Разболеться можно в течении пяти суток. Лечение занимает несколько недель.

Пока вирус из тропиков распространяется по европейскому континенту. В Роспотребнадзоре уверяют, что у россиян причин для паники нет. Меры предосторожности уже приняты.

Режим санитарной тревоги введен в Перу. При этом там тоже не зафиксировано случаев заражения. Ситуацией обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты готовы собраться на экстренное совещание, чтобы обсудить вопросы распространения вируса и вакцинацию. Специалисты говорят, что опасения не напрасны. Вероятность умереть от обезьяньей оспы хоть и не велика, но все же она есть - по разным данным, от одного до 11%.

Днем ранее сообщалось о том, что во Франции и Австралии обнаружили первых пациентов с заражением оспой обезьян. Ранее о заразившихся сообщили в Испании, Португалии, Италии, Великобритании и Швеции. Предполагаемых заболевших сейчас обследуют в Канаде.