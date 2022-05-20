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Вирусолог оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян

Анна Касаткина
18:30 20.05.2022
При переходе вируса от животного к человеку возможны тяжелые случаи и даже летальный исход, предупредил специалист.
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Вирус оспы обезьян опасен для человека, но не опасен для человечества, возникновение пандемии этого заболевания маловероятно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, вирус оспы обезьян довольно близок к вирусу натуральной оспы, но в отличие от нее поражает животных. От животного заболевание может перейти к человеку, а затем передается от человека к человеку, уточнил Альтштейн.

«Заразность его недостаточно высока, совсем не такая, как у вируса натуральной оспы. Требуется достаточно длительный и тесный контакт, кроме того, при пассажах он ослабевает и обычно способен дать вспышку в несколько человек, в несколько десятков человек, но никогда не дает эпидемии», - пояснил профессор.

В то же время, когда вирус только переходит от животного к человеку, возможны тяжелые случаи и даже летальный исход, на который приходится от одного до десяти процентов случаев, добавил собеседник.

«Ждать от него эпидемии сложно, он опасен для человека, но не опасен для человечества», - подчеркнул вирусолог.

Надежного специфического лечения от этого заболевания нет, обычно оно проходит само по себе, отметил Альтштейн. Тем не менее, добавил он, возможна вакцинация, которая одновременно защищает от нескольких видов оспы, включая натуральную и оспу обезьян, и проводится в некоторых районах Африки.

«Поскольку санитарно-эпидемиологическая служба стоит на страже жизни любого человека, то на это обращают внимание. Людей заболевших нужно изолировать», - сказал специалист, отвечая на вопрос, почему распространением оспы обезьян обеспокоилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее ВОЗ приняла решение созвать чрезвычайную встречу экспертов с целью обсуждения заболеваемости оспой обезьян. Случаи заражения инфекцией за последнее время зарегистрированы как минимум в восьми странах - Австралии, Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Португалии, США и Швеции.

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