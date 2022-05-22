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В немецком правительстве задумались о ликвидации газовой сети

Анна Касаткина
16:44 22.05.2022
По словам статс-секретаря Минэкономики, к 2045 году газа в сетях не будет.
В немецком правительстве задумались о ликвидации газовой сети
© Фото: Jan Woitas, dpa, globallookpress
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Министерство экономики и защиты климата ФРГ предложило начать работу по ликвидации газовой сети. Спланировать действия по демонтажу сети представителей коммунальных хозяйств попросил статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен, сообщает издание Welt am Sonntag.

По его словам, необходимо декарбонизировать немецкую экономику, газа в сетях, по его словам, не будет уже к 2045 году. При этом ранее в Германии планировали сохранить газопроводы и перейти на углеродно-нейтральные виды топлива, такие как водород, биогаз и синтетический метан.

Планы Грайхена, впрочем, раскритиковали, уточняет издание. Так, глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг заявил, что такая идея обесценивает существующую инфраструктуру, которая стоит миллиарды евро. К тому же, к сетям подключены миллионы домохозяйств и они нуждаются в жизнеспособной перспективе, отметил он. Либинг посчитал, что предложение Грайхена обусловлено «идеологией».

Не нашли симпатии идеи министерства и в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), напомнив, что к сетям подключены 20 млн домохозяйств и 1,8 млн предприятий. Глава BDEW Керстин Андреэ отметила, что газораспределительные сети являются важной частью будущей энергетической системы, в которой природный газ должен быть заменен водородом и другими нейтральными газами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия предпринимает усилия, чтобы как можно быстрее отказаться от российского газа. В то же время ФРГ согласились следовать новой схеме оплаты российского газа, потому поставки в эту страну продолжатся. В Евросоюзе разработали специальные рекомендации оплаты за поставки, которые не нарушают санкций ЕС против России.

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