Шольц рассказал, в каком году ФРГ может стать независимой от импорта газа

По словам Шольца, в Германии уже подготовлены технические условия для скорейшего ухода от российских энергоносителей.

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Германия уже в этом году может отказаться от импорта угля и нефти из РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости - прим. ред.) от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Германии призвали немцев готовиться к трудным временам, вызванным украинским кризисом и что, по мнению немецкого экономиста, из-за антироссийских санкций экономика ФРГ может потерпеть крах, а вслед за этим «развалится вся Европа».