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В правительстве ФРГ рассказали, как будет оплачиваться российский газ

Анна Касаткина
20:25 21.05.2022
В Германии соблюдают европейские рекомендации по способам оплаты, сказала представитель министерства экономики.
В правительстве ФРГ рассказали, как будет оплачиваться российский газ
© Фото: Газпром
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Германия будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза в вопросах оплаты российского газа. Об этом заявил представитель министерства экономики ФРГ.

По ее словам, позиция федерального правительства о том, что заключенные в долларах и евро договоры должны выполняться и не могут быть изменены в одностороннем порядке, «ясна и неизменна». Такой же точки зрения придерживаются и министры энергетики G7, отметила она в беседе с ТАСС.

«Существуют европейские рекомендации по способам оплаты, которые составляют основу и которые мы соблюдаем», - сказала собеседница агентства.

Представитель ведомства объяснила, что в соответствии с рекомендациями, открытие счетов допускается, если оплата производится в евро и долларах в соответствии с контрактами, а компании заявляют, что выполнили свою стороны контракта сразу после оплаты в этих валютах.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что немецкие и итальянские власти разрешили импортерам российского газа открывать рублевые счета, если платежи через «Газпромбанк» будут проходить «не в российской валюте». Отмечалось, что такие действия не нарушают санкций ЕС против России.

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