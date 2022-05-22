Экскурсия в прошлое: в парке «Остров фортов» состоялись «Исторические чтения»

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В музейно-исторического парке «Остров фортов» состоялись «Исторические чтения». Литературно-музыкальную экскурсию в прошлое Кронштадта и Балтийского флота провел актер театра и кино Вячеслав Разбегаев.

Культурно-просветительская инициатива была реализована проектом «Остров фортов» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Кронштадтского района в рамках официальной программы городских праздничных мероприятий. Она посвящена сразу нескольким важным датам: 318-летию Кронштадта, 350-летнему юбилею со Дня рождения Петра I и 319-й годовщине основания Балтийского флота.

«Я очень люблю Кронштадт - замечательный город, имя которого стало синонимом военно-морской славы России. Это живое воплощение истории нашего флота, место силы и доблести. Радует, что у Кронштадта не только славное прошлое, но и большое будущее, надежный фундамент которого закладывается сегодня проектом «Остров фортов», реализуемым по поручению Президента России», - отметил Вячеслав Разбегаев.

Зрителей познакомили с малоизвестными работами об истории российского флота и его основателя - Петра Первого, а также города Кронштадта - главной военно-морской базы России на протяжение более чем двух веков. Также посетители узнали о легендарной крепости, не пропустившей за все время своего существования ни одного вражеского корабля.

«Мы подобрали необычный репертуар, гармонично объединяющий истории Кронштадта, Балтийского флота и их основателя Петра Первого. В очерках конца XIX - первой трети XX века, представленных на «Исторических чтениях» в парке «Остров фортов», есть интересные моменты. Многие из них публиковались в более поздних книгах. При этом они рисуют живую картину прошлого, которая очень важна для понимания истории. В первую очередь, подрастающим поколением», - сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

За музыкальное сопровождение отвечал Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича по управлением Ярослава Забояркина.

Ранее Ксения Шойгу проинспектировала ход работ по созданию военно-морского музея «Остров фортов» в Кронштадте. Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея.

Кроме того, она объяснила роль проекта «Остров фортов». На конференции «Петербург будущего» Ксения Шойгу рассказала, как использовать культурный потенциал города в качестве драйвера экономического развития, каким образом привлечь частный капитал для повышения качества городской среды и реализации культурных проектов.