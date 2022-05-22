Украина вышла из договора об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной

Этот договор был подписан в 2011 году и ратифицирован Украиной в 2013 году.

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Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войны. Такое решение приняла Верховная рада, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Этот договор был подписан в 2011 году и ратифицирован Украиной в 2013 году. В нем говорится, что народы стран СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом и поэтому они договариваются хранить память о погибших военнослужащих и освещать факты о подвиге народов.

Напомним, что киевские власти уже несколько лет активно сносят связанные с СССР памятники и переименовывают города и села.