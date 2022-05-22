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В Запорожской области сообщили, что диверсанты ВСУ совершили покушение на мэра Энергодара

Максим Крюков
14:37 22.05.2022
Как сообщает член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, мощность взрыва составила 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Шевчик в данный момент находится в реанимации.
В Запорожской области сообщили, что диверсанты ВСУ совершили покушение на мэра Энергодара
© Фото: vrogov, Telegram
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На главу городской администрации Энергодара Андрея Шевчика в воскресенье утром было совершено покушение в подъезде жилого дома. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около девяти утра на улице Курчатова в подъезде жилого дома прогремел взрыв. По имеющейся на данный момент информации, самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда. Мощность взрыва составила 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте», - написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в результате взрыва пострадал сам мэр и двое его охранников. В данный момент глава Энергодара находится в реанимации.

По словам Рогова, украинская диверсионная группа давно готовила покушение на главу городской администрации, неоднократно присылая угрозы в его адрес. Пострадал ли кто-то из жителей дома, неизвестно.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал об освобожденных ВС РФ украинских городах от националистов. Так, в запорожском Энергодаре уже давно действует новая администрация, неподконтрольная Киеву. Стелла, которая встречает приезжающих в город, теперь в расцветке российского флага.

Кроме того, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что самая большая в Европе электростанция - Запорожская АЭС - будет работать на Россию. Однако, по словам чиновника, РФ готова поставлять электроэнергию и на Украину.

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