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Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию

Андрей Неделя
18:04 18.05.2022
Однако, по словам чиновника, РФ готова поставлять электроэнергию и на Украину.
Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию
© Фото: Russian Look, globallookpress
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что самая большая в Европе электростанция - Запорожская АЭС - будет работать на Россию. Однако по словам чиновника, РФ готова поставлять электроэнергию и на Украину.

«Электричество - это такой товар, который невозможно положить на склад, если энергосистема Украины будет готова принимать и платить, значит будет получать, если нет - (прим. ред. - Запорожская АЭС) будет работать на Россию», - сказал он.

Хуснуллин добавил, что атомная энергия весьма дешевая и конкурентоспособная. Проблем найти покупателя для РФ не составит труда. Чиновник отметил: все рабочие места будут сохранены. По его словам, у России большой опыт работы с атомными станциями.

Напомним, в начале мая на Запорожскую АЭС впервые за долгое время пустили иностранных журналистов. Корреспонденты более пятидесяти зарубежных средств массовой информации смогли убедиться, что на станции все в порядке.

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