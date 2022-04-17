Нацбаты отступают: в освобожденных ВС РФ городах Украины восстанавливается мирная жизнь

С уходом нацистов у украинцев уходит страх, что за русскую речь и российский флаг можно пострадать. Российские военные колонны все чаще встречают с триколором.

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Операция по демилитаризации продолжается, ракеты взмывают в небо. На неделе российские ракеты уничтожили два важнейших оборонных предприятия Украины, на которых производилось и ремонтировалось тяжелое вооружение ВСУ.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ракеты комплекса «Штиль» взлетают с борта фрегата Черноморского флота и поражают украинский беспилотник, который осуществлял разведку у берегов Крыма.

В небе работает российская авиация. Группа ударных вертолетов попала под обстрел украинских «Буков». Ответным огнем огневые позиции и броне техника ВСУ были уничтожены.

Ракеты комплекса «Искандер», пущенные на расстояние нескольких сотен километров, попадают в самые охраняемые, замаскированные и засекреченные объекты вооруженных сил противника. Ракетчики рассказывают - после одного из пусков многотонный снаряд попал в цель с отклонением всего в один метр. Задача не просто уничтожить объекты инфраструктуры ВСУ, но и парализовать работу целых подразделений группировки противника. Они остаются без командования, связи, снабжения. Работают тщательно. На каждую цель не скупятся потратить несколько дней, а то и недель.

«Машина очень умная, она сама считает, как бы направляет, здесь все зависит от техники, ну и от расчета», - рассказал заместитель командира экипажа Максим.

Командир батареи Сергей начинал службу в армии еще на советском ракетном комплексе «Точка-У». Система устарела, неэффективна в условиях современных боевых действий, подчеркивает офицер. И перечисляет преимущества новой техники - «Искандеров».

«Данным комплексом намного проще и удобнее управлять, он намного точнее, намного быстрее выходит в готовность», - рассказал Сергей.

Отличившихся бойцов награждают прямо на передовой. За героизм при освобождении поселка Каменки в Харьковской области сержанты, старшины и офицеры танкового полка Западного военного округа удостоены орденов Мужества. Не дрогнув под минометным огнем российские военные разгромили линию обороны противника и прорвали один из самых укрепленных рубежей ВСУ.

«В лесополосе заметили противника. Сначала наблюдал за ним. Увидел машину с минометом. Когда уже закончились снаряды, с последнего снаряда прицелился, попал» - рассказал командир танка.

А танкисты Западного военного округа получили награды за то, что отразили атаку противотанковых расчетов ВСУ, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника, когда тот пытался помешать подвозу боеприпасов в расположение российских войск.

«Сопровождали колонну, состоящей из колесной техники. В ходе сопровождения колонны попали в засаду. Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Колонну сопроводили без потерь, в полном составе», - рассказал командир танкового взвода Руслан.

Наши бойцы продолжают совершать воинские подвиги на полях сражений. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не перестает пичкать народ Украины и западные СМИ слепым оптимизмом, сообщая, что якобы за время спецоперации ВСУ и нацбаты потеряли не больше трех тысяч бойцов. Но реальные цифры разительно отличаются от данных украинской пропаганды

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», - заявил Игорь Конашенков.

Но похоже ложь - это общая тактика украинской власти и тех, кто пытается за нее бороться. В освобожденном Бердянске раскрыли целую сеть подпольных колл-центров, откуда телефонные мошенники звонили россиянам и выманивали деньги. Один из офисов занимал сразу три этажа жилого дома. На вид он будто покинут в спешке - отсюда ничего не успели вывезти.

«В мешке содержимое шредера, в котором мошенники, которые находились в этом центре, пытались уничтожить записи, как нужно обманывать граждан Российской Федерации», - рассказал оперативный работник.

По освобожденным территориям в сторону России тянутся вереницы машин - украинцы спасаются от обстрелов нацбатов и ВСУ. До сих пор на границе не иссякают автомобильные очереди. Посчитать, сколько здесь автомобилей практически невозможно. География, откуда едут люди, очень широкая. Это не только ДНР и ЛНР, но и разные регионы Украины.

Неподалеку дежурят экипажи скорых. У пропускного пункта волонтеры. Детей едва ли меньше, чем взрослых. С собой обязательно конфеты, что дали на границе. Пограничники без сна уже которые сутки. Торопятся, помогают выгружать сумки.

С другой стороны, рассказывают люди, наоборот. Нацбаты требуют деньги за выезд. Киев все это время игнорировал большую часть гуманитарных коридоров, предложенных Россией. В некоторых районах пробивать дорогу для безопасной эвакуации беженцев пришлось нашим войскам. На этой неделе открыли новый гуманитарный коридор - для многих украинцев это единственная дорога для спасения. У Вячеслава на подконтрольной Киеву Украине еще остаются родственники.

«Эти ВСУшники, что стояли сзади, начали стрелять по нам. Все начало взрываться. Бугор горел, стекла повылетали. Я не знаю, откуда, кто, что стреляют… Бьют с миномета. Слышу выстрел. Секунда, и упало», - рассказал Вячеслав.

Неудивительно, что российские войска здесь встречают как освободителей. Жители освобожденных территорий Харьковской области приветствуют с триколором колонны вооруженных сил России, отправляющиеся на передовую. Вслед за танками идет колонна материально технического обеспечения - она доставляет гуманитарные грузы. Медики оказывают помощь мирному населению Украины.

А в тех городах Украины, которые уже полностью освобождены, потихоньку восстанавливается мирная жизнь. Наследие националистических киевских властей здесь хотят поскорее забыть. В запорожском Энергодаре уже давно действует новая администрация, неподконтрольная Киеву. Стелла, которая встречает приезжающих в город, теперь в расцветке российского флага.

В Херсоне на неделе демонтировали мемориал «Небесной сотни». Сняли портреты «героев Майдана» и так называемых «героев АТО», убивавших мирное население на Донбассе. Убрали флаги Евросоюза и Украины. На центральной площади фотографии украинских «атошников» закрыли орнаментом, так, говорят, площадь смотрится лучше.

И пожалуй главный знаковый момент. В том же Херсоне вновь зажгли вечный огонь. В последний год он не горел совсем, а до этого горел с перерывами. Теперь этот символ здесь не только в память героев Великой отечественной, но и тех, кто снова освобождает Украину - теперь уже от неонацистов.