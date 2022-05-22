Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

По его словам, при проведении изъятия активов существуют очень значительные препятствия.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер отрицательно относится к идее конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. Об этом пишет газета Financial Times.

«Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов», - отмечает издание.

Также он подчеркнул, что власти государств с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности, уточнив при этом, что при проведении изъятия активов существуют очень значительные препятствия.

Кроме того, глава Минфин ФРГ напомнил, что немецкие власти готовы рассмотреть предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов ЦБ РФ. Однако он призвал учитывать необходимость изучения правовых вопросов и возможные последствия для международного порядка.

Ранее в США приняли закон, согласно которому Украине могут быть направлены арестованные активы иностранцев. Отмечается, что они будут изъяты, если средства получены за счет поддержки руководства Российской Федерации или незаконных действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал воровством возможную передачу Украине замороженных российских активов. По словам представителя Кремля, в случае изъятия Москва примет ответные меры.