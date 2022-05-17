Песков назвал воровством возможную передачу Украине замороженных российских активов

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В случае изъятия на Западе активов Банка РФ в пользу Украины Россия примет ответные меры. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет фактически прямое воровство», - отметил пресс-секретарь президента.

Также он уточнил, что российской стороне никто ничего не говорил на этот счет.

Ранее сегодня, выступая на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты», представитель Кремля сообщил, что Москва пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности, но ее не слушали.