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В США приняли закон, согласно которому Украине могут быть направлены арестованные активы иностранцев

Марина Крижановская
03:43 28.04.2022
Отмечается, что активы будут изъяты, если средства получены за счет поддержки руководства Российской Федерации или незаконных действий.
В США приняли закон, согласно которому Украине могут быть направлены арестованные активы иностранцев
© Фото: pixabay.com
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Нижняя палата Конгресса США  - Палата представителей - приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев для поддержки Украины.

Сообщается, что новый законопроект позволяет конфискацию активов иностранных граждан. Отмечается, что они будут изъяты, если средства получены за счет поддержки руководства Российской Федерации или незаконных действий.

Арестованные активы иностранных граждан, согласно закону, могут быть направлены на восстановление Украины или на гуманитарную помощь гражданам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили о возможности ареста активов в ответ на недружественные действия против россиян. Речь может идти об аресте активов на территории России. Приводится информация о принятии законодательных мер, которые предусматривают запрет на въезд в Россию.

Также данные меры предусматривают арест активов на российской территории и запрет на заключение сделок с собственностью и инвестициями.

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