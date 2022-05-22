Военнослужащие РФ спасли от голодной смерти кошек и собак из питомника под Харьковом

Впоследствии всех животных будут распределять между питомниками в Белгородской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ оказали помощь в эвакуации питомника домашних животных из пригорода Харькова. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны РФ.

Таким образом от голодной смерти удалось спасти около 30 собак породы американская акита, а также кошек различных пород. Впоследствии всех животных будут распределять между питомниками в Белгородской области.

Напомним, что российские военнослужащие продолжают эвакуировать мирных жителей из Харьковской области в Россию. В районах, где проживают семьи, в том числе с маленькими детьми, не утихали звуки выстрелов - их атаковали украинские боевики и военнослужащие ВСУ. Усилиями ВС РФ удалось безопасно вывезти в Белгородскую область свыше 60 человек.

Ранее жительница Мариуполя Елена Ким, которая эвакуировалась из родного города в Бердянск, рассказала, как пес по кличке Айс, которого она приютила, спас семью женщины во время обстрелов со стороны украинских националистов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.