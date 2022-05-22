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Под ракетными обстрелами ВСУ: как эвакуируют мирных жителей из Харьковской области в Россию

Анна Назайкина
11:59 22.05.2022
Более 60 человек удалось безопасно вывезти в Белгородскую область. Среди них, в основном, пенсионеры, женщины и дети.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области в Россию по просьбе людей, в частности для оказания медпомощи.

Более 60 человек удалось безопасно вывезти в Белгородскую область. Среди них, в основном, пенсионеры, женщины и дети. Районы, в которых проживали семьи, в том числе с маленькими детьми, периодически подвергались артобстрелам со стороны нацбатов и ВСУ.

ВС РФ под ракетными обстрелами со стороны, подконтрольной киевскому режиму, проводят подомовой обход жителей, которые заранее попросили об эвакуации. Люди берут с собой самое необходимое в надежде потом вернуться в родные дома.

С ценными вещами и домашними животными на руках жители на автобусах прибыли в пункт комплексной помощи и регистрации под Белгородом, где им выдали все необходимые документы.

Те люди, у которых есть родственники в России, теперь смогут отправиться к ним. А те, у кого на территории нашей страны нет родных, будут размещены в пункте временного содержания, после чего их распределят по субъектам РФ.

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