Под градом снарядов: как пес по кличке Айс спас своих хозяев при обстрелах Мариуполя

Бежать из родного Мариуполя в Бердянск - так же поступили тысячи людей, которые остались без крова. Обстрелами ВСУ уничтожены дома, стерты с лица земли кварталы и микрорайоны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

От автоматных очередей и града снарядов совсем недавно жительница Мариуполя Елена Ким укрывались в подвалах города. Когда вокруг гремели взрывы, пес по кличке Айс не отходил от хозяйки ни на шаг. Потом ехал вместе с ней багажнике через блокпосты, подальше от обстрелов - в Бердянск.

«У меня детей нет, мне не тяжело с ним. Он нас спас, когда сильные были обстрелы. Собаки больше чувствуют, по этому мы и ориентировались, в подвалы сразу убегали», - рассказала она.

Любимому питомцу семьи 2,5 года. Его приютили больше года назад, когда другим хозяевам он оказался не нужен. Елена рассказала, что детей у нее нет - выкидыш произошел при обстреле Мариуполя.

«Он как ребенок. Деток у меня нет, к сожалению. В Мариуполе случился у меня сердечный удар. Был выкидыш, такая беременность....Мы на сумках ехали, молились. Не попали ни под единый обстрел. Мы чудом выбрались и приехали в Бердянск. Много было блокпостов, проверки проходили», - поделилась воспоминаниями она.

Бежать из родного Мариуполя в Бердянск - так же поступили тысячи людей, которые остались без крова. Обстрелами ВСУ уничтожены дома, стерты с лица земли кварталы и микрорайоны.