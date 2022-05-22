ВОЗ назвала число зараженных оспой обезьян в мире

Случаи оспы обезьян выявлены в 12 странах мира, в том числе Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Канаде и США.

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В мире зафиксированы 92 случая заражения оспой обезьян. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Также, как отметили в ВОЗ, еще у 28 человек есть подозрение на заболевание. В настоящий момент ни один человек от оспы обезьян не скончался.

Случаи оспы обезьян выявлены в 12 странах мира, в том числе Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Канаде и США. В России зараженных данным вирусом нет.

Ранее в ВОЗ заявили, что заболеваемость оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением большого количества массовых мероприятий. А врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что эпидемиологам нужно задуматься о возобновлении прививок от натуральной оспы.