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В ВОЗ допустили рост заболеваемости оспой обезьян летом

Максим Крюков
13:30 21.05.2022
За последние несколько дней как минимум в восьми странах Европы отметили увеличение числа заболевших оспой обезьян.
В ВОЗ допустили рост заболеваемости оспой обезьян летом
© Фото: David Inderlied, dpa, globallookpress
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Заболеваемость оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением большого количества массовых мероприятий. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться», - приводит The Guardian его слова.

Он отметил, что как минимум в восьми европейских странах были зафиксированы случаи оспы обезьян за последние несколько дней. За пределами Европы инфекцию зарегистрировали в Австралии, Канаде и США.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пока вирус из тропиков распространяется по европейскому континенту. У жителей России причин для паники нет, необходимые меры предосторожности уже приняты.

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