Иммунолог заявил о необходимости возобновить вакцинацию от оспы

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам из-за распространения по всему миру оспы обезьян нужно задуматься о возобновлении прививок от натуральной оспы.

«Именно оспы обезьян - не стоит опасаться, правда. Но специалистам стоит задуматься, не возобновить ли вакцинацию от натуральной оспы», - отметил эксперт, передает ТАСС.

По его словам, оспа обезьян в природе сохраняется благодаря мелким грызунам. При этом природная оспа исчезла из-за отсутствия природных очагов. Жемчугов отметил, что сейчас панику поднимать не стоит. Но следует решить вопрос о возобновлении прививок путем доработки вакцины.

Накануне сообщалось, что во Франции и Австралии обнаружили первых пациентов с заражением оспой обезьян. Ранее о заразившихся сообщили в Испании, Португалии, Италии, Великобритании и Швеции. Предполагаемых заболевших сейчас обследуют в Канаде.

Некоторые страны заранее вводят меры по борьбе с инфекцией. Так, специальная группа уже сформирована в Норвегии, об особом режиме объявили и в Перу, хотя подтвержденных случаев в стране пока нет.

В свою очередь в ВОЗ заявили, что заболеваемость оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением большого количества массовых мероприятий.