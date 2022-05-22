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Химия искусства: что творится на сцене и за кулисами вокального конкурса «Новая Звезда»

Россина Бодрова
00:07 22.05.2022
Участники конкурса переживают, ведь многим из них предстоит выйти на сцену впервые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Удивительные голоса, невероятная харизма и уникальные костюмы - участники нового сезона конкурса «Новая Звезда», преодолевая волнение, покоряют жюри. В судейских креслах - режиссеры, сценаристы, постановщики «Новой Звезды». Они своего рода тоже наставники - большинство участников конкурса перед камерами окажутся впервые, а значит азы телекухни придется выучить с нуля за пару часов до эфира.

Операторы, осветители, звукорежиссеры - над проектом трудится огромная команда. Запустить в унисон все элементы шоу - искусство. Девушки красуются у зеркала, поправляют прически, а у каждого наряда своя история.

«В этом платье я впервые вышла на сцену с попурри, которое состояло из песен на девяти языках, то есть там было девять разных языков, это платье мне особенно греет душу», - рассказала участница конкурса «Новая Звезда» от Челябинской области Анжелика Муратова.

Эржена Санжиева из Бурятии. Она сама составляла себе сценический образ.

«Эржена по-бурятски в переводе, как раз таки "перламутр", вот я и в перламутровом платье», - объяснила участница конкурса «Новая Звезда» от республики Бурятия.

Рамазан Селимов представляет Тульскую область. Признается, что на победу в кастинге не рассчитывал - он исполнитель хэви-металла.

«Я могу спеть и Витаса, и "Царицу Ночи", и Магомаевские песни...», - признался молодой человек.

Но для проекта нет ни рамок, не границ. Селимов готов продемонстрировать все свои 4,5 октавы. Музыкант Захар Мироненко расширяет географию не нарушая правил. Его рецепт успеха: американский стиль, приправленный суровым крайним севером.

«Сегодня исполняю американскую поп-музыку 60-х. Фрэнк Синатра и немножечко магаданской пикантной эстетики», - смеется участник конкурса «Новая Звезда» от Магаданской области Захар Мироненко.

Новый сезон повышает ставки. Удержать внимание членов жюри одним лишь голосом уже недостаточно.

«Мы смотрим в комплексе. Бывают жутко голосистые исполнители, но того было недостаточно, не было образа, сердца, не было убедительности. Это больше играет роль, чем голосистость», - заявил композитор, Народный артист РФ, председатель жюри конкурса «Новая Звезда» Максим Дунаевский.

Участники, которым вот-вот выходить на сцену, прикованы к монитору в фан-зоне - ловят настроение авторитетных наставников, пока другие на сцене находятся с ними один на один. 

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