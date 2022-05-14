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Эксклюзивные образы и жесткие правила: на «Новой Звезде» - новый отборочный этап

Елизавета Потейчук
Андрей Лазарев
21:29 14.05.2022
В общей сложности на сцене «Новой Звезды» выступят 85 исполнителей, то есть по одному участнику из каждого региона России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В этом джазе только мужчины. Пока солист Максим Юдин разогревает связки перед выходом на сцену, музыканты разминают кисти рук на фортепьяно, ударных и контрабасе. На инструментах играют три Андрея, поэтому название джазового коллектива - «А3». Покорять сердца зрителей и жюри вокального конкурса «Новая Звезда» группа пришла с необычной интерпретацией песни Элтона Джона.

Членов жюри всегда провоцирует на эмоции нестандартное прочтение известных композиций. Именно это удалось сделать лейтенанту запаса инженерных войск Владимиру Черноусанову, который представил свою аранжировку песни группы «Uma2rman».

«Сейчас я могу на взрослую голову, я осознаю песню, прочувствовал. Специально для «Новой Звезды» написал аранжировку свою под эту песню. Это больше о личном, нежели про баллы и судейские комментарии», - отметил Черноусанов.

Участник конкурса с псевдонимом Черчиль не имеет диплома о музыкальном образования. Навыки пения он получил у матери, которая является педагогом по вокалу. При этом жюри ставит оценку не только за вокал, но и за артистизм, так как правильно подобранный образ играет немаловажную роль.

«У нас почему-то весь мотор в голубых оттенках, но я вторая, так что буду открывать парад голубых платьев», - сказала участница из Свердловской области Катерина Лазукова.

Богдан Шувалов никогда не выступает в одних и тех же костюмах. Он шьет их сам с того самого момента, когда увидел на участнике другого конкурса такой же пиджак, как у него. К попурри из песен «Аллилуя» и «Дева Мария» Богдан подготовил эксклюзивный образ.

«Змея обозначает Адама и Еву (грехопадение), львы - победу Давида надо львом, это поручие, священники носят, чтобы не задеть чашу и также, как у Христа были скованы запястья, и терновый венец», - рассказал Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга.

В общей сложности на сцене «Новой Звезды» выступят 85 исполнителей, то есть по одному участнику из каждого региона России. В этом году организаторы конкурса ввели новые правила, из-за которых жюри стало сложнее определяться с выбором самых талантливых исполнителей.

«В этом году очень жесткие правила. К сожалению, из каждой программы мы можем выбрать лишь одного участника, только один коллектив. И это усложняет работу членов жюри. Потому что бывает, что в одной программе несколько сильнейших, и они не могут пройти», - объяснила заслуженная артистка России, певица Зара.

Помимо этого новый сезон зрелищного музыкального состязания «Новая Звезда» пройдет без полуфиналов. Отбор сильнейших участников идет уже сейчас в том числе с помощью СМС-голосования телезрителей. При этом средства, полученные во время сбора голосов, направляются в благотворительный фонд, который помогает детям-сиротам найти семью.

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