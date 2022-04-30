Путь к вершине: как проходит отборочный этап вокального конкурса «Новая Звезда»

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В рамках вокального конкурса «Новая Звезда» фраза «поймать звезду» означает, что выступление артиста оценили на максимальное количество баллов. И пятиконечная сцена загорается всеми своими лучами. Если ты вышел на сцену конкурса, то должен показать весь потенциал, пустить в ход напор и особенно талант.

Конкуренция на конкурсе действительно огромная. «Новая Звезда» - единственный в стране конкурс исполнителей, где представлены все регионы России. Участники на каждом этапе проходили строгие отборы в своих городах, и только после этого - уже в Москве.

Галина Толкочекова из Алтая уже во второй раз попытается выйти в финал. Она была участником «Новой Звезды» еще в первом сезоне проекта. Примечательно, что муж Галины стал финалистом второго сезона.

«Неповторимые впечатления друзья, участвуйте. Впечатления незабываемые, здесь все друг друга любят», - сказала женщина.

Адреналин зашкаливает даже на генеральной репетиции перед концертом! Сами конкурсанты готовы работать хоть круглые сутки, ведь они должны идеально исполнить свой вокальный номер. Тяжелая музыка на «Новой Звезде» звучит не часто, но забайкальские рокеры из группы «Долгова» смогли найти синтез рока и мелодичного вокала покорившего зал. Хотя музыканты играют вместе больше десяти лет, но только здесь их мощное звучание привлекло новых поклонников - звезд из именитого жюри.

В выступлении должно идеально сочетаться все - от вокала до образа. Строгое жюри сразу подметит любое несоответствие, а если таких нет, то поддержит на все сто. Данный Всероссийский вокальный конкурс ценен не только победой в нем, но и уроками мастерства от именитых композиторов, певцов и продюсеров. Даже те вокалисты, которые не прошли в следующий этап, запомнят советы профессионалов и будут использовать их на пути к вершине. А те, кто остаются в конкурсе, еще не раз удивят исполнением авторских песен и хитов в новом звучании. Артисты, за которых проголосуют телезрители, ко всему прочему, смогут спеть в уникальных дуэтах со звездами российской сцены.