Около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета

В ближайшее время станет известен список покупателей, которые согласились оплачивать газ в рублях.

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Около половины из 54 компаний, которые покупают российский газ, открыли счета в уполномоченном «Газпромом» банке для оплаты поставок в рублях. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с "Газпром экспортом", есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», - сказал политик.

Новак уточнил, что в ближайшие дни станут известны компании, которые согласились и отказались оплачивать газ в рублях.

Кроме того, вице-премьер заявил, что «Северный поток - 2» вряд ли будет запущен в ближайшее время. Он отметил, что конкурентоспособность газопровода по сравнению с другими источниками не подлежит сомнению, так как он обладает самыми современными характеристиками.