Россия прекратит поставки газа в Финляндию 21 мая с 7 утра

Финская энергетическая компания в положенный срок не произвела оплату за поставленное в апреле топливо.

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«Газпром экспорт» в субботу, 21 мая, с 7 часов утра по мск приостановит поставки российского газа по контракту с финской энергетической компанией Gasum. Дело в том, что Финляндия не произвела оплату за поставленный в апреле газ и отказалась далее осуществлять платежи в рублях.

Днем ранее представители компании проинформировали, что в установленный срок на конец рабочего дня 20 мая не получил от Финляндии оплату за поставки топлива, передает ТАСС.

На днях в Финляндии заявили, что не планируют выполнять требование «Газпрома» об оплате российского газа в рублях. Финская энергетическая компания решила подать заявление в суд, чтобы разобраться относительно текущего контракта с российским холдингом, который действует до конца 2031 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно.

Несколькими днями ранее в Германии заявили, что эмбарго на российский газ может привести ФРГ к катастрофе. При остановке поставок топлива целый ряд немецких предприятий остановили бы производство.