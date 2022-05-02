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«Исхудали, брюки висят»: эвакуированная женщина рассказала о жизни на «Азовстали»

Анна Касаткина
17:19 02.05.2022
Женщина призналась, что хотела бы переехать в Россию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты ничем не помогали мирным людям, которые находились на «Азовстали», но при этом пытались заставить их копать окопы. Об этом рассказала эвакуированная с территории предприятия женщина.

«Один раз хотели, чтобы мы окопы копали. А мужчины сказали: мы окопы копать не пойдем, там открытое пространство... Исхудали, брюки висят, какие из нас копальщики?», - поделилась она.

Что касается продуктов, то, по ее словам, «никто ничего не давал, никто ничего не приносил».

«Я отношусь хорошо и к россиянам, и к нормальным украинцам. У меня в России очень много друзей, а в Украине у меня никого нет, я хотела бы уехать в Россию», - добавила женщина.

По состоянию на 1 мая, как сообщило Минобороны России, с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли более 120 гражданских лиц. В понедельник, 2 мая, эвакуация с предприятия ведется силами военных Донецкой народной республики. В Штабе территориальной обороны ДНР ранее заявили, что 2 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировано 214 человек, включая 33 ребенка.

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