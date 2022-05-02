В Минобороны РФ назвали число эвакуированных с территории «Азовстали» людей

По данным МО РФ, 30 апреля с территории предприятия вышел 21 человек, а 1 мая были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц.

© Фото: ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны РФ назвали число людей, которые были эвакуированы с территории мариупольского комбината «Азовсталь».

По данным МО РФ, в результате проведенной по инициативе президента РФ Владимира Путина операции по вызволению мирных жителей, в первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из домов рядом с «Азовсталью» и еще 21 человек, удерживаемый украинскими националистами, покинули территорию завода. Все 46 эвакуированных добровольно решили остаться в ДНР.

«Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике», - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, приняли решение 69 мирных жителей. Их передали представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета красного креста.

«В настоящее время в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье...Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода “Азовсталь”, на подконтрольную киевскому режиму территорию», - добавили в МО РФ.

Ранее российский лидер заявил, что украинские военнослужащие должны выпустить гражданских лиц с территории «Азовстали», если не хотят, чтобы их считали террористами.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну. Президент РФ призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Было отмечено, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.